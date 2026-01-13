Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

GP Ansor Bangun Berbagai Lini Usaha di Sultra, Begini Pesan Ketumnya

Selasa, 13 Januari 2026 – 08:27 WIB
GP Ansor Bangun Berbagai Lini Usaha di Sultra, Begini Pesan Ketumnya - JPNN.COM
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin mengapresiasi langkah kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh GP Ansor Sulawesi Utara (Sultra). Foto: Dok GP Ansor

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin mengapresiasi langkah kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh GP Ansor Sulawesi Utara (Sultra)

Hal ini dia katakan setelah, GP Ansor Sultra meluncuran berbagai lini usaha PW GP Ansor di provinsi tersebut.

Menurutnya, di awal pelantikan kepengurusan yang baru, PW GP Ansor Sultra telah bergerak melakukan inovasi di bidang ekonomi.

Baca Juga:

“Melalui inovasi dan kreativitas sahabat-sahabat Ansor Sultra, akan menjadikan Ansor sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah. Dan ini sungguh luar biasa karena dilakukan saat sahabat-sahabat baru dilantik,” kata Addin dalam keterangannya, Selasa (13/1).

Adapun, melalui Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) GP Ansor Sultra berhasil membuat berbagai lini usaha di bidang travel, laundry, koperasi hingga yayasan.

Setelah inaugurasi dan launching beragam inovasi ekonomi melalui BUMA, Addin juga ikut serta dalam penguatan aktivitas kader di bidang pangan.

Baca Juga:

Proses ini dilakukan di Kolaka sekali melakukan pelantikan PC GP Ansor Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur.

Di Kolaka, Addin bersama sahabat-sahabat Ansor melakukan berbagai aktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan. Mereka menanam jagung dan durian, lalu panen sawi hingga melakukan pelepasan ikan nila.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin mengapresiasi langkah kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh GP Ansor Sultra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GP Ansor  Ansor  Ketum GP Ansor  Addin Jauharudin  Banser 
BERITA GP ANSOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp