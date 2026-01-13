GP Ansor Bangun Berbagai Lini Usaha di Sultra, Begini Pesan Ketumnya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin mengapresiasi langkah kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh GP Ansor Sulawesi Utara (Sultra)

Hal ini dia katakan setelah, GP Ansor Sultra meluncuran berbagai lini usaha PW GP Ansor di provinsi tersebut.

Menurutnya, di awal pelantikan kepengurusan yang baru, PW GP Ansor Sultra telah bergerak melakukan inovasi di bidang ekonomi.

“Melalui inovasi dan kreativitas sahabat-sahabat Ansor Sultra, akan menjadikan Ansor sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah. Dan ini sungguh luar biasa karena dilakukan saat sahabat-sahabat baru dilantik,” kata Addin dalam keterangannya, Selasa (13/1).

Adapun, melalui Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) GP Ansor Sultra berhasil membuat berbagai lini usaha di bidang travel, laundry, koperasi hingga yayasan.

Setelah inaugurasi dan launching beragam inovasi ekonomi melalui BUMA, Addin juga ikut serta dalam penguatan aktivitas kader di bidang pangan.

Proses ini dilakukan di Kolaka sekali melakukan pelantikan PC GP Ansor Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur.

Di Kolaka, Addin bersama sahabat-sahabat Ansor melakukan berbagai aktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan. Mereka menanam jagung dan durian, lalu panen sawi hingga melakukan pelepasan ikan nila.