GP Ansor Berikan Warung BUMA kepada Anggota Banser Korban Penganiayaan Saat Hadiri Pengajian

jpnn.com, TANGERANG - Kondisi Rida, kader Banser yang menjadi korban pengeroyokan saat menghadiri pengajian di Kota Tangerang beberapa waktu lalu, berangsur pulih.

Hal ini disampaikan Wakil Bendahara Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Syamsul Arifin saat membesuk ke rumah Rida di Tangerang, Rabu 1 September 2025.

“Alhamdulillah, kami dapat bisa bersilaturahim ke kediaman sahabat Rida. Keadaannya berangsur pulih. Semoga beliau bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala,” ujarnya.

Bersama dengan BUMA, GP Ansor memberikan paket kepada Rida. Paket bantuan berisi kebutuhan sehari-hari berupa makanan, minuman dan kebutuhan alat mandi/cuci.

“Sahabat Ketum menitip salam kepada beliau, juga mendoakan kesembuhan. Juga menitipkan bantuan kebutuhan sehari-sehari. Sedikit banyak semoga ini membantu Sahabat Rida dan Keluarga,” imbuhnya.

Selain bantuan kebutuhan sehari-hari, GP Ansor juga menawarkan pendirian Warung BUMA, salah satu program kerjasama Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) dengan Indomaret Group.

Sehingga, menurut Syamsul, ini bisa menjadi aktivitas ekonomi yang bisa menopang kesejahteraannya.

“Kami juga berkomitmen akan membantu kesejahteraan keluarga dengan memberikan tawaran pendirian Warung BUMA. Kami akan memastikan memberikan kemudahan bagi Sahabat Rida dalam proses pendirian hingga proses operasional setelah pendirian Warung BUMA,” pungkasnya.(dkk/jpnn)