Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

GP Ansor dan Kementan Bersinergi Bangun Swasembada Pangan untuk Indonesia

Selasa, 09 September 2025 – 00:11 WIB
GP Ansor dan Kementan Bersinergi Bangun Swasembada Pangan untuk Indonesia - JPNN.COM
Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menggelar pertemuan dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/9/2025). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menggelar pertemuan dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberantas praktik mafia pangan yang merugikan petani.

Dari GP Ansor hadir Ketua Umum H. Addin Jauharuddin, Sekretaris Jenderal H. A. Rifki Al Mubarok, Kasatkornas Banser H. M. Syafiq Syauqi Lc MAg, serta sejumlah pimpinan lainnya.

Baca Juga:

Dalam kesempatan itu, Menteri Amran menyampaikan ajakan agar Ansor ikut serta dalam program-program strategis Kementerian Pertanian.

Amran berharap GP Ansor dapat menjadi mitra dalam mendukung ketahanan pangan dan bersama-sama mengawal pemberantasan mafia pangan yang kerap merugikan petani.

Ketua Umum GP Ansor H. Addin Jauharuddin menegaskan komitmen organisasinya untuk terlibat aktif.

Baca Juga:

“Ketahanan pangan adalah bagian dari jihad kebangsaan. GP Ansor mendukung penuh program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan nasional serta siap melawan semua mafia pangan,” tegas Addin.

Addin juga mengungkapkan bentuk kerja sama yang akan dilakukan, salah satunya melalui pemanfaatan lahan tidur milik kader Ansor.

Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menggelar pertemuan dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GP Ansor  swasembada pangan  Indonesia  Menteri Pertanian Amran Sulaiman 
BERITA GP ANSOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp