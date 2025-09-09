GP Ansor dan Kementan Bersinergi Bangun Swasembada Pangan untuk Indonesia

Selasa, 09 September 2025 – 00:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menggelar pertemuan dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberantas praktik mafia pangan yang merugikan petani.

Dari GP Ansor hadir Ketua Umum H. Addin Jauharuddin, Sekretaris Jenderal H. A. Rifki Al Mubarok, Kasatkornas Banser H. M. Syafiq Syauqi Lc MAg, serta sejumlah pimpinan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Amran menyampaikan ajakan agar Ansor ikut serta dalam program-program strategis Kementerian Pertanian.

Amran berharap GP Ansor dapat menjadi mitra dalam mendukung ketahanan pangan dan bersama-sama mengawal pemberantasan mafia pangan yang kerap merugikan petani.

Ketua Umum GP Ansor H. Addin Jauharuddin menegaskan komitmen organisasinya untuk terlibat aktif.

“Ketahanan pangan adalah bagian dari jihad kebangsaan. GP Ansor mendukung penuh program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan nasional serta siap melawan semua mafia pangan,” tegas Addin.

Addin juga mengungkapkan bentuk kerja sama yang akan dilakukan, salah satunya melalui pemanfaatan lahan tidur milik kader Ansor.