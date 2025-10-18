GP Ansor Siap Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Syariah dan UMKM Indonesia

jpnn.com, BANDUNG - Gerakan Pemuda Ansor berkomitmen menjadi kekuatan baru dalam pengembangan ekonomi umat dan ekonomi syariah melalui kegiatan Gerakan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/10/2025).

Dalam kegiatan bertema Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat melalui Pengembangan UMKM, itu GP Ansor menegaskan kemandirian ekonomi umat harus dibangun melalui sinergi, inovasi, dan kolaborasi strategis dengan lembaga keuangan syariah serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) Anggoro Eko Cahyo mengatakan, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia.

Namun, potensi besar itu hanya bisa diwujudkan jika seluruh elemen umat, termasuk organisasi kepemudaan seperti GP Ansor, ikut aktif menggerakkan roda ekonomi di akar rumput.

“Ekonomi syariah bisa menjadi yang terbesar di dunia. Kita butuh dukungan dari Ansor untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia,” ujar Anggoro.

BSI, lanjutnya, terus memperluas akses dan layanan bagi UMKM melalui berbagai platform kebijakan, termasuk dukungan inovasi digital, pengembangan SDM, pendampingan bisnis, serta kemudahan akses terhadap pembiayaan berbasis prinsip syariah.

“UMKM kalau mau tumbuh, butuh inovasi, teknologi, dan akses pasar. Tantangan itu harus dijawab dengan kolaborasi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H. Addin Jauharudin menegaskan komitmen Ansor untuk membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan berbagai pihak yang memiliki visi serupa dalam pemberdayaan ekonomi umat.