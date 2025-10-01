Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

GP Ansor Tutup Kunjungan ke Tiongkok dengan MoU & Perluas Jejaring Global di Perusahaan Teknologi Raksasa

Rabu, 01 Oktober 2025 – 19:26 WIB
Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menutup rangkaian kunjungan selama lima hari di Tiongkok dengan sejumlah agenda penting. Foto: source for jpnn

jpnn.com, GUANGDONG - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menutup rangkaian kunjungan selama lima hari di Tiongkok dengan agenda penting.

Mereka juga menegaskan arah baru gerakan ekonomi dan teknologi organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia tersebut.

Pada hari terakhir, rombongan GP Ansor menyambangi Dongguan Guangdong Topstar Technology Co., Ltd., perusahaan terkemuka dalam bidang robotik dan manufaktur cerdas.

Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Asosiasi Dagang di Dongguan dengan Badan Usaha Milik Ansor (BUMA).

Kesepakatan ini difokuskan pada penguatan jejaring usaha, pemanfaatan teknologi mutakhir, serta dukungan supply chain bagi ekosistem bisnis Ansor.

Agenda dilanjutkan dengan kunjungan ke Dongguan International Chamber of Commerce, langkah yang dinilai strategis untuk memperluas jaringan internasional di sektor perdagangan dan investasi.

Tak berhenti di situ, delegasi Ansor juga berkesempatan melihat langsung kantor riset dan pengembangan (R&D) Huawei di Shenzhen.

Di sana, rombongan menyaksikan berbagai terobosan di bidang telekomunikasi, kecerdasan buatan, hingga solusi digital global. GP Ansor dan Huawei sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan program pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi.

