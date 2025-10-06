GPK Dicatut Dukung Mardiono, Sekjen Aftoni: Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun

Senin, 06 Oktober 2025 – 15:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Thobahul Aftoni mengucap istirja menyikapi kabar organisasinya dicatut mendukung Muhamad Mardiono.

"Tanggapan saya, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu," kata dia melalui layanan pesan, Senin (6/10).

Belakangan muncul kabar yang mencatut nama organisasi sayap PPP, yakni GPK mendukung kepengurusan Mardiono.

Hal demikian seperti disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) PP GPK Maelani Mairisa kepada awak media.

Maelani bahkan menuding anggota GPK yang mendukung pihak selain Mardiono bersifat pribadi dan tak mewakili organisasi.

Toni sapaan Thobahul Aftoni menerangkan hanya dirinya perwakilan GPK yang mengikuti Muktamar X PPP untuk menentukan ketum definitif.

Toni mengaku ikut seluruh Muktamar X yang sesuai AD/ART PPP dalam menentukan Agus Suparmanto sebagai ketum partai Kabah.

"Saya, lah, Sekjen GPK yang mengikuti seluruh persidangan Muktamar X dari awal hingga akhir secara demokratis, terbuka, transparan, sesuai mekanisme AD/ART dan tata tertib Muktamar hingga terpilih Agus Suparmanto secara aklamasi," ujarnya.