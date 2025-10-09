GPN 08 Bakal Ngaliwet Rakyat Sareng Prabowo di Momen Hari Pangan Sedunia

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati hari pangan sedunia ke-80, Gerakan Persatuan Nasional Nol Delapan (GPN 08) menggelar kegiatan "Ngaliwet Rakyat Sareng Presiden RI ke-8".

Acara tersebut rencananya dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC), 20 Oktober 2025.

"Kegiatan ini sekaligus bersamaan dengan momen setahun Presiden Prabowo Subianto bersama rakyat," kata Ketua Umum GPN 08, H. Safrin Sofyan, Kamis (9/10).

Dia menyebutkan acara “Ngaliwet Rakyat Sareng Presiden ke-8” yang digagas GPN 08, diharapkan bisa dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan itu juga dimeriahkan Gebyar Inovasi Pangan Rakyat yang ditargetkan akan dihadiri 10 ribu peserta dan didukung tujuh kementerian, yaitu Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Kemudian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) , Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Pangan Nasional.

“Saat ini kami telah bersurat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk memastikan agenda Bapak Presiden bersedia datang di acara ini. Semoga dalam waktu dekat sudah mendapatkan kepastiannya,” ujar Tony yang juga ketua Komite Ekonomi Nasional GPN 08.

Tony menambahkan ngaliwet merupakan budaya luhur tatar pasundan. Ada pesan filosofis tentang kebersamaan tanpa kelas dan kebersyukuran atas nikmat keberkahan pangan yang telah dianugerahi Allah SWT kepada masyarakat Indonesia.