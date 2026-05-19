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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Grab Bantah Rumor Keluar dari Indonesia, Berkomitmen Selaras dengan Agenda Nasional

Kamis, 04 Juni 2026 – 00:23 WIB
Grab Bantah Rumor Keluar dari Indonesia, Berkomitmen Selaras dengan Agenda Nasional - JPNN.COM
Ilustrasi, logo Grab. Foto: Grab

jpnn.com, JAKARTA - CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi memastikan bahwa rumor mengenai rencana keluarnya mereka dari Indonesia adalah tidak benar.

Neneng menyebut Grab senantiasa menghormati arahan dan kebijakan Pemerintah Indonesia, serta berkomitmen untuk terus berjalan selaras dengan agenda nasional dalam memperkuat ekonomi digital kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Indonesia merupakan ekosistem penting bagi Grab, kami telah hadir untuk Indonesia selama lebih dari sepuluh tahun dan kami berkomitmen untuk terus bertumbuh dan mengambil peran aktif dalam mendukung kehidupan masyarakat Indonesia," ujar dia dalam siaran persnya.

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Dia menuturkan selama lebih dari satu dekade, Grab telah menjadi bagian dari keseharian jutaan masyarakat Indonesia.

Komitmen ini tercermin dari kontribusi Grab terhadap sekitar 50 persen industri ride-hailing dan pengantaran online, dukungannya dalam menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM, serta program Grab untuk Indonesia senilai lebih dari Rp 100 miliar bagi Mitra Pengemudi.

"Grab akan terus berkolaborasi dengan pemerintah, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan, karena bagi Grab, Indonesia bukan sekadar ekosistem, melainkan rumah tempat kami tumbuh bersama masyarakat," kata dia. (cuy/jpnn)

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Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

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TAGS   Grab Indonesia  agenda nasional  Grab  ekonomi nasional 
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