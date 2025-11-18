Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Grab Dukung KOPLING 2025 Jadi Panggung Baru UMKM

Selasa, 18 November 2025 – 15:54 WIB
Grab Dukung KOPLING 2025 Jadi Panggung Baru UMKM - JPNN.COM
Grab dan mitra di KOPLING 2025. Foto: grab

jpnn.com, JAKARTA - Festival Musik “Koplo Keliling (KOPLING)” 2025 yang pertama kali digelar Kementerian UMKM menjadi ruang kolaborasi besar—dan Grab Indonesia hadir di sana.

Kehadiran Grab Indonesia untuk memastikan semangat pemberdayaan UMKM jadi bintang utamanya.

Digelar pada 8–9 November 2025 dan berlanjut ke Stadion Pakansari, Cibinong, 22–23 November 2025, KOPLING bukan sekadar panggung musik.

Baca Juga:

Ia menjadi wadah pertemuan antara industri kreatif dan ekonomi rakyat.

Di tengah riuh pengunjung, puluhan Mitra Grab ikut meramaikan festival yang memadukan budaya, kuliner, dan peluang usaha itu.

Resto Legendaris Turun ke Panggung Festival

Baca Juga:

Di antara keramaian stan dan gemuruh musik, sorotan tertuju pada 10 Mitra Merchant Grab kategori Resto Legendaris.

Melalui Grab, mereka mendapat kesempatan memperluas jangkauan, menyapa konsumen secara langsung, dan mengenalkan kembali warisan rasa yang sudah puluhan tahun bertahan.

Festival Musik “Koplo Keliling (KOPLING)” 2025 yang pertama kali digelar Kementerian UMKM menjadi ruang kolaborasi besar—dan Grab Indonesia hadir di sana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Grab Indonesia  mitra grab  UMKM  Grab 
BERITA GRAB INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp