Grab Dukung KOPLING 2025 Jadi Panggung Baru UMKM

Selasa, 18 November 2025 – 15:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Festival Musik “Koplo Keliling (KOPLING)” 2025 yang pertama kali digelar Kementerian UMKM menjadi ruang kolaborasi besar—dan Grab Indonesia hadir di sana.

Kehadiran Grab Indonesia untuk memastikan semangat pemberdayaan UMKM jadi bintang utamanya.

Digelar pada 8–9 November 2025 dan berlanjut ke Stadion Pakansari, Cibinong, 22–23 November 2025, KOPLING bukan sekadar panggung musik.

Ia menjadi wadah pertemuan antara industri kreatif dan ekonomi rakyat.

Di tengah riuh pengunjung, puluhan Mitra Grab ikut meramaikan festival yang memadukan budaya, kuliner, dan peluang usaha itu.

Resto Legendaris Turun ke Panggung Festival

Di antara keramaian stan dan gemuruh musik, sorotan tertuju pada 10 Mitra Merchant Grab kategori Resto Legendaris.

Melalui Grab, mereka mendapat kesempatan memperluas jangkauan, menyapa konsumen secara langsung, dan mengenalkan kembali warisan rasa yang sudah puluhan tahun bertahan.