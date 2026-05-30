Grab Indonesia Umumkan 100 Mitra Pengemudi Pemenang BERKAH

jpnn.com, JAKARTA - Grab Indonesia telah mengumumkan 100 Mitra Pengemudi Berprestasi sebagai pemenang Program BERKAH (Berangkat Umrah) pada 26 Februari 2026.

Pengumuman ini melengkapi 5 Mitra Pengemudi yang sebelumnya telah menerima apresiasi serupa pada Ramadan 2026.

Dengan demikian, total 105 Mitra Pengemudi dari berbagai kota di Indonesia akan menjalankan ibadah umrah melalui rangkaian Perjalanan Bermakna ini.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan BERKAH (Berangkat Umrah) merupakan bagian dari inisiatif berkelanjutan Grab untuk Indonesia, yakni Dukungan untuk Mitra Pengemudi dalam 3 babak yang diluncurkan pada awal 2026.

Neneng menjelaskan Inisiatif senilai lebih dari Rp 100 miliar ini terbagi dalam tiga pilar yang saling melengkapi, yaitu babak satu menjaga rasa aman melalui akses BPJS Ketenagakerjaan gratis. Babak dua Memberi Makna melalui Bonus Hari Raya (BHR) dan Program BERKAH, serta babak 3, Melangkah Bersama melalui Grab Academy untuk pengembangan keterampilan.

Dia melanjutkan secara khusus, program BERKAH merupakan salah satu bentuk apresiasi Grab Indonesia yang melampaui dimensi finansial, sekaligus melengkapi BHR yang telah disalurkan kepada lebih dari 400.000 Mitra Pengemudi pada Idulfitri 2026.

Neneng menyebutkan dengan menghadirkan program BERKAH, Grab Indonesia ingin memberikan apresiasi yang menyentuh pada dimensi spiritual dan personal Mitra Pengemudi.

"Program BERKAH adalah cara kami untuk mengapresiasi perjalanan, mengantarkan penumpang, makanan, dan barang, sekaligus membawa nilai kebaikan dalam setiap interaksinya,” jelas Neneng.