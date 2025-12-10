Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Grab Kawal Parade Atlet SEA Games 2025, Lautan Armada Hijau Bakar Semangat Indonesia

Rabu, 10 Desember 2025 – 10:05 WIB
Grab Kawal Parade Atlet SEA Games 2025, Lautan Armada Hijau Bakar Semangat Indonesia - JPNN.COM
Armada Grab mengawal parade atlet Indonesia untuk SEA GAMES Thailand 2025. Foto: grab

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah riuh persiapan kontingen Indonesia menuju SEA Games Thailand 2025, iring-iringan armada Grab tampak menyusuri rute parade atlet menuju Istana Negara, Kamis lalu.

Para mitra mengawal para talenta terbaik negeri yang akan bertarung di panggung Asia Tenggara.

Sebanyak 105 armada meluncur dalam barisan rapi: 80 GrabBike dan 25 GrabCar Premium berbasis BYD.

Baca Juga:

Bukan sekadar transportasi, kehadiran armada itu menjadi simbol komitmen Grab memudahkan mobilitas atlet sekaligus memberikan kenyamanan dalam salah satu momen penting.

Sebelum parade dimulai, suasana khidmat menyelimuti Gedung Kemenpora.

Sebanyak 210 atlet nasional mengikuti pembekalan langsung dari Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Baca Juga:

Arahan itu menjadi energi tambahan menjelang masa persiapan akhir menuju ajang yang akan berlangsung 9–20 Desember 2025.

“Merupakan kehormatan bagi kami di Grab mendukung perjalanan para atlet nasional."

Di tengah riuh persiapan kontingen Indonesia menuju SEA Games Thailand 2025, iring-iringan armada Grab tampak menyusuri rute parade atlet menuju Istana Negara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SEA Games 2025  armada grab  kontingen atlet Indonesia Sea Games 2025  Grabcar  grabbike 
BERITA SEA GAMES 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp