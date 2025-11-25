Grab Perkuat Ekosistem Kuliner Lewat Program Eatfluencer di Grab Discover

Selasa, 25 November 2025 – 19:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Grab kembali memperluas ekosistem teknologinya dengan meluncurkan program Eatfluencer di fitur Grab Discover.

Eatfluencer, sebuah ruang interaktif bagi pencinta kuliner untuk berbagi ulasan, inspirasi, dan rekomendasi tempat makan.

Langkah itu mmakin memantapkan posisi Grab sebagai superapp yang dekat dengan gaya hidup penggunanya.

Sejak hadir pada pertengahan 2025, Grab Discover telah membantu ribuan pengguna menemukan referensi kuliner lewat ulasan otentik para food enthusiast.

Kini, lewat Eatfluencer, komunitas tersebut dirancang makin hidup, memungkinkan siapa pun untuk berbagi pengalaman kuliner—dari restoran tersembunyi hingga legenda kota.

Grab juga menggelar kampanye #DareToDiscover di Jakarta dan Bali yang menghadirkan aktivitas jelajah resto legendaris bersama kreator kuliner, komunitas lokal, hingga pengguna Grab.

Kegiatan offline menjadi bentuk nyata semangat eksplorasi kuliner yang terus tumbuh di dalam ekosistem Grab.

“Kehadiran program Eatfluencer merupakan bentuk apresiasi kami bagi komunitas kuliner lokal dan kreator yang terus menginspirasi lewat cerita dan rekomendasi autentik mereka,” ujar Melinda Savitri, Country Marketing and Communications Head Grab Indonesia.