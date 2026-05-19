Grab Tutup Layanan Langganan Akses Hemat Bagi Mitra Pengemudi Roda Dua

jpnn.com, JAKARTA - Grab Indonesia hari ini mengumumkan keputusan untuk menutup Program Langganan Akses Hemat bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua (GrabBike).

Penutupan program langganan ini dilakukan karena Grab Indonesia menilai diperlukan penyesuaian yang lebih baik lagi.

"Penutupan program langganan ini juga dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak," ujar Neneng Goenadi selaku CEO Grab Indonesia dalam siaran persnya, Selasa (19/5).

Baca Juga: Polisi Tangkap Predator Anak Berjaket Ojol Sembunyi di Gandus Palembang

Namun, Neneng memastikan layanan GrabBike Hemat tetap tersedia untuk konsumen dengan penyesuaian biaya yang dilakukan secara terukur, dengan tetap mengutamakan

keterjangkauan bagi masyarakat.

"Untuk pengguna layanan GrabBike Standard, sampai saat ini, Grab Indonesia memastikan tidak ada kenaikan harga," sambung dia.

Neneng menyebut komitmen berkelanjutan terhadap kesejahteraan mitra pengemudi merupakan prioritas utama mereka.

"Grab Indonesia terus mengupayakan pendapatan mitra pengemudi tetap terjaga di tengah dinamika industri saat ini," sambung dia.

Selain itu, Grab Indonesia akan terus mengupayakan berbagai program kesejahteraan yang telah berjalan, di antaranya Bonus Hari Raya (BHR), fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dengan Grab menanggung iuran bagi mitra berprestasi, asuransi kecelakaan tambahan, beasiswa GrabScholar bagi anak mitra pengemudi, program Umrah bagi mitra inspiratif, GrabAcademy, GrabBenefits, dan kanal darurat GERCEP (Grab Respon Cepat).