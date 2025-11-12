GrabExecutive: Naik Grab Serasa Duduk di Kelas Satu Pesawat

Rabu, 12 November 2025 – 20:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang liburan akhir tahun, bandara-bandara di Indonesia bersiap menghadapi gelombang penumpang yang tak kalah dari arus mudik.

Di tengah hiruk pikuk keberangkatan dan koper yang berdesakan, Grab Indonesia justru meluncurkan sesuatu yang tenang dan mewah, namanya GrabExecutive.

Layanan terbaru dari GrabCar yang dirancang untuk mereka yang tak sekadar ingin sampai tujuan, tapi ingin menikmati perjalanan.

First-Class Experience di Jalan Raya

GrabExecutive bukan sekadar upgrade dari GrabCar Premium. Ini adalah pengalaman first-class ride di darat.

Armada yang digunakan ialah BYD Denza D9, mobil listrik mewah dengan kabin luas dan senyap, kursi tengah model captain seat lengkap dengan fitur pijat, serta berbagai amenities layaknya penumpang kelas satu.

“Dengan GrabExecutive, kami ingin menghadirkan kenyamanan maksimal sekaligus mendukung transportasi ramah lingkungan di Indonesia,” ungkap CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi melalui keterangannya, Rabu (12/11).

Layanan tersebut kini tersedia di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, dua titik sibuk yang jadi gerbang utama wisata dan bisnis Tanah Air.