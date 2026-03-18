GrabModal Beri Kelonggaran Jeda Bayar Menjelang Libur Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Ramadan selalu membawa harapan sekaligus tantangan bagi banyak keluarga Indonesia.

Bagi para Mitra UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) termasuk mitra pengemudi, periode ini juga sering kali menjadi waktu untuk mengatur kembali kondisi keuangan.

Direktur Utama, OVO Finansial Riady Nata mengatakan pihaknya terus berupaya menghadirkan solusi pendanaan yang relevan dengan kebutuhan para Mitra di ekosistem Grab.

Menurut Riady, melalui kolaborasi dalam ekosistem Grab, kami ingin menghadirkan solusi finansial yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi mitra dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan.

“Dengan proses cepat, cicilan ringan yang bikin pikiran jadi tenang, kami berharap layanan GrabModal dapat membantu para Mitra tetap produktif sekaligus menjaga kestabilan kondisi finansial mereka,” ujar Riady dikutip JPNN, Rabu (18/3).

Selain memberikan fleksibilitas pembayaran melalui fitur Jeda Bayar, GrabModal by OVO Finansial juga terus memperluas akses pendanaan bagi para mitra di ekosistem Grab.

“Hingga saat ini, OVO Finansial telah menyalurkan total pendanaan lebih dari Rp 6 triliun kepada lebih dari 445.000 Mitra UMKM, termasuk Mitra Pengemudi di ekosistem Grab melalui layanan GrabModal,” Riady.

GrabModal by OVO Finansial merupakan layanan pendanaan yang telah berizin serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).