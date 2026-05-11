Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Grace Natalie Sebut Pernyataannya soal JK Normal-Normal Saja

Senin, 11 Mei 2026 – 23:13 WIB
Grace Natalie Sebut Pernyataannya soal JK Normal-Normal Saja - JPNN.COM
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menegaskan tidak memiliki persoalan pribadi dengan eks Wapres RI Jusuf Kalla atau JK.

Pernyataan ini terkait polemik pernyataannya yang belakangan menjadi perhatian publik.

Grace mengatakan hingga saat ini belum ada komunikasi langsung antara dirinya dengan JK.

Baca Juga:

Meski demikian, ia membuka diri apabila ada ruang untuk berdiskusi atau memberikan penjelasan mengenai konteks pernyataannya.

“Sejauh ini belum ada komunikasi kalau dari sayanya (dengan Pak JK). Ya tentu saya terbuka untuk namanya kita mau diskusi, saya juga tidak pernah ada masalah apa pun gitu kan sama Pak JK sebagai pribadi. Pernyataan saya pun juga normal-normal saja,” katanya di Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Dia menegaskan siap apabila dimintai klarifikasi terkait pernyataannya tersebut.

Baca Juga:

“Oleh karenanya saya siap kalau mau dimintai penjelasan misalnya, atau mungkin kalau Pak JK mau tanya apa sih konteksnya,” ujarnya.

Grace juga menyoroti, laporan terkait polemik tersebut bukan dilayangkan langsung oleh JK.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menegaskan tidak memiliki persoalan pribadi dengan eks Wapres RI Jusuf Kalla atau JK

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Grace Natalie  JK  PSI  Jusuf Kalla  Partai Solidaritas Indonesia 
BERITA GRACE NATALIE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp