Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Grace Tahir Ungkap Rahasia Skincare Praktis untuk Rutinitas Padat

Rabu, 03 Desember 2025 – 21:26 WIB
Grace Tahir Ungkap Rahasia Skincare Praktis untuk Rutinitas Padat - JPNN.COM
Grace Tahir mengungkap rutinitas skincare praktis yang dia pilih demi menjaga kulit sehat di tengah kesibukan. Foto: W3B

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha dan figur publik, Grace Tahir resmi diumumkan sebagai Brand Ambassador (BA) baru W3B Selfcare.

Penunjukan ini menarik perhatian publik karena Grace selama ini dikenal sebagai sosok yang selektif dalam memilih produk perawatan kulit.

“Maksudnya, this is what I have to do. So every morning, pasti pakai itu,” ujarnya.

Baca Juga:

Grace mengaku sebelumnya bukan pengguna skincare yang rajin karena merasa kewalahan dengan banyaknya tahapan yang ditawarkan produk kecantikan pada umumnya.

Dia menuturkan bahwa dia membutuhkan solusi yang efisien untuk rutinitas paginya yang padat.

“To be honest, in this room probably I'm the only one who doesn't know about beauty enough,” katanya sambil tersenyum.

Baca Juga:

Menurut Grace, rekomendasi teman menjadi titik balik yang membuatnya mencoba W3B Selfcare. Produk all-in-one tersebut dinilainya sangat menjawab kebutuhannya.

“Teman-teman aku bilang, coba W3B Selfcare, ini bener-bener praktis banget. Cuma satu botol, kamu bisa dapat semua fungsi. Jadi aku coba,” tuturnya.

Grace Tahir mengungkap rutinitas skincare praktis yang dia pilih demi menjaga kulit sehat di tengah kesibukan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Grace Tahir  Skincare  skincare lokal  W3B Selfcare 
BERITA GRACE TAHIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp