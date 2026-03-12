Grand Final KDI 2025 Digelar Malam Ini, Ayu Ting Ting Hingga Armada Turut Beraksi

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan panjang para peserta Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2025 akan mencapai puncak pada malam ini, Kamis (12/3).

Setelah melalui berbagai tahap kompetisi yang penuh tantangan dan persaingan sengit, kini hanya tersisa tiga finalis terbaik yang siap menaklukkan panggung Grand Final KDI 2025 untuk meraih gelar Bintang KDI 2025.

Tiga calon bintang yang bakal memperebutkan posisi tertinggi di panggung KDI adalah Erhan dari Ogan Komering Ilir, Intan dari Lampung, dan Raini dari Pekalongan.

Ketiganya telah menunjukkan perjuangan luar biasa sejak audisi hingga babak akhir, dengan penampilan yang terus memukau para juri dan pemirsa.

Grand Final KDI 2025 akan hadir semakin spektakuler dengan kolaborasi istimewa dari Armada Band bersama para bintang dangdut ternama seperti Ayu Ting Ting, Elvi Sukaesih, Inul Daratista, dan Iis Dahlia, yang akan menghadirkan warna berbeda di panggung.

Kemegahan juga diperkuat dengan aksi panggung masif dari Pasheman, Bravery, serta Choir Y2K yang siap berkolaborasi bersama ketiga finalis, menciptakan penampilan yang lebih megah dan penuh kejutan di setiap segmen.

Tidak hanya itu, konsep Grand Final Super Glam semakin mempercantik panggung dengan sentuhan make over istimewa dari Bubah Alfian yang berkolaborasi bersama master fashion stylist Caren Delano, menghadirkan tampilan yang glamor dan berkilau di malam penentuan

Sebagai malam puncak, dukungan pemirsa menjadi sangat penting dalam menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara KDI 2025. Pemirsa dapat memaksimalkan dukungan terakhir dengan memberikan vote kepada finalis favorit melalui aplikasi RCTI+.