JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Grand Final Sika Tiler Competition 2025, Tim Lamongan Mewakili Indonesia di Hong Kong

Senin, 17 November 2025 – 15:34 WIB
Channel Distribution Manager Sika Indonesia, Basuki Setiawan, menyampaikan apresiasi atas kegigihan para aplikator yang mengikuti Sika Tiler Competition 2025. Foto: dok SIKA

jpnn.com, JAKARTA - Channel Distribution Manager Sika Indonesia, Basuki Setiawan, menyampaikan apresiasi atas kegigihan para aplikator yang mengikuti Sika Tiler Competition 2025. 

Hal itu diungkapkan Basuki saat Grand Final Sika Tiler Competition 2025,  di Mall Alam Sutera, Tangerang, pada Sabtu (16/11).

Kompetisi nasional itu menjadi penutup perjalanan panjang para aplikator keramik profesional yang telah berkompetisi sejak Juli 2025. 

Tim 1 dari Lamongan, Jawa Timur berhasil meraih tiket mewakili Indonesia di ajang kompetisi aplikator keramik di Hong Kong pada Februari 2026.

“Kami melihat para aplikator keramik sebagai garda terdepan, yang keahliannya menentukan hasil akhir dan ketahanan suatu bangunan,” ungkap Basuki.

Basuki menyebut Tiler Competition tidak hanya mencari yang tercepat, tetapi juga yang paling presisi dan rapi, sejalan dengan kampanye global Sika ‘Beyond the Expected’. 

Sika Tiler Competition merupakan bentuk komitmen kami untuk meningkatkan kompetensi aplikator di Indonesia dan mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi nasional,” ujar Basuki.

Sika Tiler Competition yang kini memasuki tahun kedua penyelenggaraannya, merupakan wujud komitmen nyata Sika dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi. 

