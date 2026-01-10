Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Grand Focus Fit Hadir di Baywalk Pluit, Mega Gym Premium Pertama di Jakarta Utara

Sabtu, 10 Januari 2026 – 19:29 WIB
Grand Focus Fit Hadir di Baywalk Pluit, Mega Gym Premium Pertama di Jakarta Utara - JPNN.COM
Pembukaan Grand Focus Fit di Baywalk Pluit, Jakarta Utara. Foto: Dok. Grand Focus Fit

jpnn.com, JAKARTA - Menjawab kebutuhan masyarakat urban akan gaya hidup sehat yang seimbang dan menyenangkan, Grand Focus Fit (GFF) resmi membuka cabang terbaru di Baywalk Mall Pluit, Jakarta Utara.

Hadir dengan konsep Mega Gym Premium berstandar internasional, cabang tersebut menawarkan pengalaman berolahraga yang revolusioner: memadukan fasilitas kebugaran super lengkap dengan pemandangan laut lepas yang menenangkan.

Grand Focus Fit Baywalk Pluit menjadi satu-satunya pusat kebugaran di wilayah ini yang menghadirkan 4 studio kelas dalam satu lokasi, fasilitas pemulihan (recovery) eksklusif, serta program latihan berlisensi global dengan harga keanggotaan yang sangat terjangkau.

Baca Juga:

Pemilihan lokasi di Baywalk Mall bukan tanpa alasan. Grand Focus Fit ingin menciptakan pengalaman visual dan emosional yang berbeda bagi para member.

"Konsep pemandangan laut kami hadirkan untuk meningkatkan motivasi dan semangat para member. Lingkungan terbuka seperti laut terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan suasana hati (mood), mengurangi rasa jenuh, dan berfungsi sebagai pengalih distraksi positif," ungkap Yosua Sunarto, CEO Grand Focus Fit & Focus Fit Indonesia dalam keterangan resmi.

"Dengan suasana yang menenangkan, member dapat berolahraga dengan lebih fokus dan konsisten," sambungnya.

Baca Juga:

Grand Focus Fit Baywalk mengusung konsep One-Stop Fitness Solution. Member tidak perlu lagi berpindah tempat untuk menikmati berbagai jenis latihan.

Fasilitas unggulan meliputi, 4 Studio Kelas Premium, Cycling Studio: Dengan konsep indoor cycling modern. Main Studio: untuk kelas high-energy seperti Les Mills BodyPump dan HIIT.

Menjawab kebutuhan masyarakat urban akan gaya hidup sehat yang seimbang dan menyenangkan, Grand Focus Fit (GFF) resmi membuka cabang terbaru di...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Grand Focus Fit  Gym  Baywalk  Baywalk Pluit 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp