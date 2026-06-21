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JPNN.com - Olahraga

Grand Opening 27 Juni, Orozon Gelar Turnamen Padel Dimeriahkan Tim FYP Trans7

Minggu, 21 Juni 2026 – 22:01 WIB
Grand Opening 27 Juni, Orozon Gelar Turnamen Padel Dimeriahkan Tim FYP Trans7 - JPNN.COM
Memeriahkan grand opening, Orozon menggelar turnamen Padel dan kedatangan Tim FYP Trans 7. Foto: source for jpnn

jpnn.com - Olahraga padel di Batam akan semakin berkembang dengan hadirnya Orozon, destinasi sport lifestyle yang mengusung konsep "Batam's Premier and Smart Padel Destination".

Orozon resmi menggelar grand opening pada 27 Juni 2026 di kawasan Batam Center, Batam.

Peresmian tersebut akan diramaikan Turnamen Grand Opening yang berlangsung pada 27-28 Juni 2026.

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Sebanyak 80 tim dijadwalkan ambil bagian dalam kompetisi tersebut dengan total hadiah lebih dari Rp 60 juta.

Turnamen itu menjadi salah satu ajang padel terbesar yang pernah digelar di Batam dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan komunitas padel di Kepulauan Riau.

Rangkaian perayaan pembukaan Orozon berlanjut pada 29 Juni 2026 dengan kehadiran tim FYP (For Your Pagi) dari Trans7.

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Program talkshow pagi itu dikenal melalui para host-nya, yakni Raffi Ahmad, Irfan Hakim, dan Meisita Lomania.

Kehadiran tim FYP menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Orozon sekaligus perkembangan olahraga padel kepada masyarakat yang lebih luas melalui tayangan televisi nasional.

Olahraga padel di Batam akan semakin berkembang dengan hadirnya Orozon, destinasi sport lifestyle mengusung konsep Batam's Premier and Smart Padel Destination.

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TAGS   padel  turnamen padel  Orozon  Batam 
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