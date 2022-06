Grand Opening Klinik Utama JLA Indonesia, Hadirkan Pelayanan Kesehatan Dengan Sepenuh Hati

jpnn.com, JAKARTA - Klinik Utama JLA Indonesia mengadakan donor darah di Klinik Utama JLA Indonesia Rukan Permata Senayan, Jl. Tentara Pelajar, Patal Senayan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (24/6).

Acara ini sekaligus menandai grand opening Klinik Utama JLA Indonesia, sebagai wujud nyata dari komitmen untuk 'Menyembuhkan dengan Sepenuh Hati'.

dr. Andjar Bhawono, SpOT, selaku Komisaris Klinik Utama JLA Indonesia menjelaskan perubahan nama dari Jakarta Life Science & Asthetic menjadi Klinik Utama JLA Indonesia.

Salah satunya yakni sebagai wujud nyata klinik untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik dengan sepenuh hati, melalui Central of Excellent yang meliputi: Orthopedi, Spesialis Kandungan, Spesialis Anak, Spesialis Laktasi, dan Aesthetics and Slimming.

Serta dilengkapi dengan unit pelayanan terpadu yang terdiri dari Poli Umum, Pelayanan Poli Home care/ Home care Service (Medical Team Oncall/ doctor and nurse), Telemedicine, Kamar Operasi, Tindakan Bedah Minor, dan Medical Check Up Corporate (Communitas- On Site- Personal).

Dengan konsep baru ini, dr Andjar Bhawono berharap, Klinik Utama JLA Indonesia akan menyembuhkan dengan rasa kepedulian.

Selain donor darah, grand opening Klinik Utama JLA Indonesia ini juga diwarnai dengan talk show kesehatan dengan menghadirkan nara sumber dokter-dokter spesialis Klinik Utama JLA Indonesia yang kompeten di bidangnya.

Tak hanya itu, donor darah grand opening Klinik Utama JLA Indonesia ini juga dimeriahkan dengan berbagai door prize menarik dan Tebus Murah Treatment start from 100 K di Klinik Utama JLA Indonesia.(chi/jpnn)