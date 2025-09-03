Grand Opening The TamTam Therapy Centre Cabang Garut Disambut Positif Masyarakat

jpnn.com - Setelah melalui sesi konsultasi, asesmen, dan observasi selama satu bulan, akhirnya The TamTam Therapy Centre Garut resmi dibuka pada 31 Agustus 2025.

The TamTam Therapy Centre Garut hadir untuk memberikan layanan dengan pendekatan holistik bagi anak-anak berkebutuhan khusus, seperti autisme, ADHD, speech delay, dan gangguan perkembangan lainnya.

Suasana penuh kebahagiaan dan semangat terpancar dari acara Grand Opening The TamTam Therapy Centre Garut yang berlokasi di Komplek Intan Business Center (IBC) Blok C No 27-28, Jl. Pramuka, Pakuwon Garut.

Acara ini menandai dimulainya perjalanan The TamTam Therapy Centre Garut sebagai pusat layanan edukasi, terapi, dan konsultasi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang berfokus untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus secara optimal.

Acara peresmian ini dihadiri oleh para business partner, founder dan tim manajemen The TamTam Therapy Centre, orang tua murid, serta para tetangga dan tokoh masyarakat dari lingkungan sekitar.

Dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak menunjukkan antusiasme dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan terapi seperti ini.

Aldo Bryan Sugiarta selaku Bussines Partner The TamTam Therapy Centre Garut, menyampaikan rasa syukur dan harapan besarnya terhadap keberadaan pusat terapi ini.

Beliau juga memaparkan proses yang dilalui sejak awal The TamTam Therapy Centre Garut didirikan.