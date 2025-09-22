Close Banner Apps JPNN.com
Grasstrack Kejati Cup di Papua, Pembalap Nasional M Zidane Bungkus Juara Umum

Senin, 22 September 2025 – 16:40 WIB
Pembalap Nasional M Zidane saat mengangkat tripo juara Grasstrack Kajati Cup. Foto: Ridwan/jpnn

jpnn.com, JAYAPURA - Grass track Kajati Cup Championship yang digelar selama 3 hari di sirkuit Adi MX,Koya Timur, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua resmi ditutup, Minggu (21/9) sore.

Event yang diselenggarakan Kejaksaan Tinggi Papua dan diikuti 86 raider grass track seluruh Indonesia ini mempertandingkan berbagai kelas, di antaranya KPB Sport dan Trail U-23, Bebek Modifikasi 4 Tak, KP6 Trail Setanah Papua, kelas ASN/TNI-Polri, hingga kelas khusus Adhyaksa.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Hendrizal Husni memberikan apresiasi kepada para team yang keluar sebagai juara.

Baca Juga:

"Selamat kepada para juara, sementara yang belum mendapatkan juara tetap besar hati, karena itu adalah kemenangan yang tertunda," jelasnya.

Di samping itu Kajati juga menyebutkan ajang ini digelar untuk menyalurkan bakat generasi muda di bidang olahraga balap motor, sekaligus menjadi sarana promosi wisata dan penggerak ekonomi masyarakat.

Dia berharap event ini bisa melahirkan pembalap-pembalap hebat yang nantinya bisa mengharumkan nama Papua di kanca nasional bahkan internasional.

Baca Juga:

"Ajang ini sebagai corong untuk melahirkan pembalap hebat dibidang grass track," tuturnya.

Sementara itu ketua Panitia yang juga menjabat sebagai Aspidsus Kejati Papua Nixon Nila Mahuse menyebutkan juara umum yang berhasil membawa hadiah utama 1 unit mobil dan 2 motor matic Fazzio serta uang pembinaan adalah team Labewa MX Team asal Jawa Timur, MT Racing Team Manokwari Papua Barat dan Niel MX Papua Selatan.

TAGS   Grasstrack Kejati Cup  Papua  pembalap nasional  Kejati Papua 

