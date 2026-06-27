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Gratis Masuk 10 Hari, Jateng Fair 2026 Pamer Inovasi, Investasi, dan Hiburan di PRPP

Sabtu, 27 Juni 2026 – 09:00 WIB
Gratis Masuk 10 Hari, Jateng Fair 2026 Pamer Inovasi, Investasi, dan Hiburan di PRPP - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat resmi membuka pergelaran Jateng Fair 2026 di kawasan PRPP Semarang, Jumat 26 Juni 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi membuka gelaran Jateng Fair 2026 di kawasan PRPP Semarang, Jumat 26 Juni 2026.

Event tahunan ini jadi etalase aksi transformasi dan pembangunan seluruh lini di Jawa Tengah.

Jateng Fair digelar memperingati Hari Jadi Jateng ke-81 dengan tema "Action for Transformation". Tema itu dipilih agar semangat transformasi diwujudkan lewat aksi nyata.

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Luthfi mengatakan pergelaran Jateng Fair ini merupakan etalase untuk memamerkan berbagai hasil pembangunan maupun inovasi Jawa Tengah, sehingga bisa dilihat, diamati, dan dikembangkan.

Sebagai sebuah etalase, konsep yang dihadirkan dalam Jateng Fair tahun ini lebih lengkap.

Tidak hanya menjadi ruang promosi pembangunan dan produk unggulan daerah, tetapi beragam inovasi, peluang investasi, kekayaan budaya, wahana edukasi, hiburan, hingga ruang kolaborasi.

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Salah satu pembeda Jateng Fair 2026 dengan gelaran tahun sebelumnya adalah kolaborasi dengan Pameran Produk Inovasi Jawa Tengah 2026. Untuk pertama kalinya hasil-hasil riset, teknologi, dan inovasi karya masyarakat maupun pemerintah, dihadirkan dalam satu panggung bersama produk unggulan daerah.

Melalui gelaran ini, Luthfi berharap, pemerintah, inovator, pengusaha, dan masyarakat bisa terus membangun kebersamaan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi membuka gelaran Jateng Fair 2026 di kawasan PRPP Semarang, Jumat 26 Juni 2026.

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TAGS   Jateng Fair 2026  Pemprov Jateng  Inovasi  Ahmad Luthfi 

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