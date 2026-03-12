Great Eastern Life Ajak Masyarakat Mudik Tenang dengan Proteksi Instan Lewat GoGREAT

jpnn.com, JAKARTA - Great Eastern Life Indonesia meluncurkan produk asuransi kecelakaan diri GREAT Accident Protection menjelang arus mudik Lebaran 2026 yang diprediksi melibatkan 144 juta orang.

Peluncuran produk baru ini guna memberikan rasa aman bagi masyarakat di tengah tingginya mobilitas kendaraan yang diperkirakan mencapai 3,6 juta unit keluar dari Jabodetabek.

Direktur Pemasaran Great Eastern Life Indonesia Roy Hendrata Gozalie menyatakan perlindungan finansial menjadi bagian krusial dalam persiapan mudik selain kesiapan fisik dan kendaraan.

"Agar momen kebersamaan ini dapat dinikmati dengan lebih tenang, penting bagi masyarakat untuk melengkapi diri dengan perlindungan yang dapat memberikan rasa aman selama perjalanan," ujar Roy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/3/2026).

Produk asuransi ini menawarkan premi yang sangat terjangkau, mulai dari Rp 17.900 per bulan atau sekitar Rp 214.000 per tahun.

Manfaat yang diberikan mencakup 100 persen Uang Pertanggungan jika terjadi risiko meninggal dunia akibat kecelakaan, sebagai bantalan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan.

Untuk mempermudah akses, pembelian dapat dilakukan secara digital melalui situs GoGREAT.

Khusus menyambut Lebaran, perusahaan menghadirkan promo cashback sebesar Rp 150.000 bagi 10 pembeli pertama yang menggunakan kode promo “KETUPAT” selama periode 12–31 Maret 2026.