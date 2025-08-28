Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Great Eastern Memperkenalkan Logo Baru dan Produk Asuransi UMKM

Kamis, 28 Agustus 2025 – 19:43 WIB
Jumpa pers memperkenalkan pembaruan logo Great Eastern di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Great Eastern resmi memperkenalkan pembaruan logo, sebagai upaya memperkuat posisi perusahaan penyedia perlindungan dan solusi keuangan yang lebih modern, relevan, dan siap menghadapi masa depan.

Direktur Pemasaran Great Eastern Life Indonesia, Roy Hendrata Gozalie menjelaskan pembaruan logo bukan sekadar perubahan tampilan visual semata, melainkan representasi nyata dari arah strategis perusahaan yang lebih progresif.

"Transformasi logo ini sejalan dengan tiga prioritas strategis perusahaan, yakni solusi nasabah yang dipersonalisasi, layanan dan konsultasi berkualitas, serta organisasi dan budaya perusahaan," kata Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Great Eastern memperkenalkan evolusi terbaru pada identitas visualnya melalui pembaruan motif singa yang kini tampil lebih tegas dan berwibawa.

Elemen desain seperti ekor, kaki, surai, dan mata pada ikon singa secara spesifik menggambarkan keberanian, kepemimpinan, dan fokus masa depan.

Desain baru mencerminkan kepemimpinan serta komitmen perusahaan dalam menjaga standar keunggulan.

Wordmark Great Eastern juga diperkuat dengan tipografi yang lebih tebal sebagai wujud keyakinan diri perusahaan.

Sementara itu, tagline diperbarui menjadi “An OCBC Company”, yang secara jelas menegaskan posisi Great Eastern sebagai bagian dari jaringan "One Group" OCBC.

Great Eastern memperbarui logo sebagai upaya memperkuat posisi, serta meluncurkan produk inovatif.

