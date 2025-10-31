Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Great Institute: 85,8 Persen Publik Puas Setahun Pemerintahan Prabowo, MBG & Koperasi Menonjol

Jumat, 31 Oktober 2025 – 21:07 WIB
Ketua Dewan Direktur Great Institute, Dr Syahganda Nainggolan. Foto dok. GREAT

jpnn.com, JAKARTA - Great Institute merilis hasil telaah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Ketua Dewan Direktur Great Institute, Dr Syahganda Nainggolan menyatakan, mereka bukan oposisi, tetapi akal sehat mengharuskan tetap kritis. 

"Basis kami data, informasi, dan akal sehat. Metodologi kami tidak pernah disembunyikan," kata Syahganda di Jakarta, Jumat (31/10).

Soal gejolak demonstrasi akhir Agustus lalu. Syahganda menjelaskan, jika benar sekitar 9.000 aktivis ditangkap, mereka harus segera dibebaskan, kecuali yang terbukti terlibat huru-hara. Publik tidak boleh kehilangan ruang bernapas.

Direktur Eksekutif Great Institute, Dr Sudarto mengungkapkan, 85,8% publik menyatakan puas dengan kinerja setahun pemerintahan Prabowo. Masyarakat merasakan langsung kebijakan, khususnya program makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi desa melalui koperasi.

Di balik angka itu, terdapat struktur keyakinan publik: Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bermanfaat oleh 89,8% responden; 71,8% percaya Koperasi Merah Putih akan memperbaiki ekonomi desa dan akses modal.

Terdapat 71,8% merasa ekonomi rumah tangga mereka membaik; dan 62,1% menyebut daya beli naik.

Di ranah politik, 89,8% responden menilai pemberantasan korupsi lebih baik dibanding periode sebelumnya, 81,8% menyebut kebebasan berpendapat membaik, dan 89,8% menilai politik luar negeri Indonesia tampil lebih tegas, terutama dalam soal Palestina. 

TAGS   Setahun Pemerintahan Prabowo  Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran  GREAT Institute  MBG  program MBG  Koperasi Merah Putih 
