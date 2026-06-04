GREAT Institute Dorong Program MBG Tetap Berjalan dan Semakin Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - GREAT Institute mengapresiasi penegakan hukum atas mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ini menjadi perkembangan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tindakan hukum tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan dan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan BGN.

Di tengah proses tersebut, berbagai pihak menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berjalan dan tidak boleh kehilangan arah dalam mencapai target nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo terhadap para pelaku korupsi. Penangkapan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal kedekatan politik maupun relasi kekuasaan, bahkan terhadap orang-orang yang selama ini diasumsikan memiliki kedekatan dan dianggap sulit tersentuh, proses hukum tetap berjalan,” tutur Direktur Eksekutif GREAT Institute, Dr. Sudarto dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Menurut Sudarto, langkah penegakan hukum tersebut sekaligus menjadi pesan penting agenda reformasi tata kelola pemerintahan harus terus diperkuat.

Dia menilai kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional hanya dapat dijaga apabila pemerintah konsisten membersihkan praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang harus didukung dengan kemampuan implementasi program dengan cara yang benar.

Dia menegaskan, program MBG adalah program strategis nasional yang harus dijalankan oleh figur-figur yang bersih dan memiliki kemampuan eksekusi dengan cara yang benar. Praktik-praktik koruptif harus disapu bersih.