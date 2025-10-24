Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

GREAT Institute: Indonesia Perlu Mencontoh Brasil dalam Menjalankan Program MBG

Jumat, 24 Oktober 2025 – 10:56 WIB
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, bersama Presiden Indonesia Prabowo Subianto, di Istana Planalto, Brasilia. Foto: Dok. Biro Pers Istana

jpnn.com - Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Dr. Syahganda Nainggolan memberikan apresiasi positif atas kunjungan kenegaraan Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva ke Indonesia. Presiden Lula merupakan sosok pemimpin yang mampu memberi perhatian kepada rakyatnya melalui program sosial. 

"Lula adalah pemimpin yang sukses mewujudkan sosialisme sebagai ideologi yang memakmurkan rakyat di Brasil," kata Syahganda, Jumat (24/10). 

Syahganda menambahkan, Brasil sebagai negara yang sudah lama menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak 1955, menambahkan program-program kebijakan sosial lainnya seperti jaminan kesehatan, pendidikan gratis.

Di bawah kepemimpinan Lula da Silva, Brasil berhasil mewujudkan program MBG untuk 40 juta anak usia sekolah setiap hari. 

"Indonesia perlu mencontoh keberhasilan Brasil dalam menjalankan program ini di tengah adanya masalah seperti keracunan," tegas Syahganda.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat GREAT Institute Mohammad Jumhur Hidayat menyebutkan, Lula da Silva adalah tipe pemimpin yang lahir dari gerakan buruh. Tidak mengherankan jika Presiden Lula memiliki keberpihakan yang sangat tegas terhadap pemberdayaan kaum buruh.

"Program-program sosialis Lula menyasar paling utama ke kaum buruh, seperti jaminan kesehatan, pendidikan gratis hingga MBG untuk anak-anak kaum buruh," tegas Ketua Umum KonfederasiSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) tersebut.

Lula dalam pidatonya mengapresiasi peranan Indonesia dalam perdamaian dunia, ia menyebut dunia berutang jasa pada Indonesia.

