Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

GREAT Institute: Kemenangan Zohran Mamdani Jadi Momen Bersejarah Muslim di Amerika

Kamis, 06 November 2025 – 09:00 WIB
GREAT Institute: Kemenangan Zohran Mamdani Jadi Momen Bersejarah Muslim di Amerika - JPNN.COM
Wali Kota terpilih New York City Zohran Mamdani berjanji untuk menepati janji utamanya dalam menjadikan kota terbesar di Amerika Serikat ini lebih terjangkau bagi warganya. Foto: memesita.com

jpnn.com - GREAT Institute menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Zohran Mamdani yang resmi terpilih sebagai Wali Kota New York pada Selasa, 4 November 2025 waktu setempat.

Peneliti Geopolitik GREAT Institute Achmad Haikal Kurniawan menilai terpilihnya Mamdani menjadi momen bersejarah bagi Amerika Serikat.

"Itu karena untuk pertama kalinya seorang muslim sosialis menduduki jabatan tertinggi di kota terbesar di negeri Paman Sam tersebut," kata Achmad Haikal Kurniawan, Kamis (6/11).

Baca Juga:

Dia menyebutkan, kota New York selama ini dikenal sebagai simbol kapitalisme global, dengan dua bursa saham terbesar dunia dan jumlah miliarder terbanyak di planet ini. Ironinya, di balik gemerlap Manhattan dan deretan pencakar langitnya, kota ini menyimpan potret ketimpangan sosial yang mencolok.

Laporan The New York Times pada Oktober 2025 mencatat, terdapat lebih dari 140 ribu tunawisma di New York. Selain itu, harga sewa tempat tinggal yang melambung dan jurang ketimpangan ekonomi yang melebar menjadi tantangan besar bagi warganya.

Dalam situasi itu, kemenangan Zohran Mamdani dinilai membawa angin segar perubahan. Politikus muda kelahiran Uganda yang dikenal sebagai sosialis progresif ini mengusung agenda politik yang berpihak kepada kelas pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga:

Mamdani berkomitmen menciptakan kota yang lebih inklusif dan terjangkau, dengan sejumlah kebijakan progresif seperti pembekuan kenaikan tarif sewa perumahan, transportasi umum gratis. 

"Juga mengusung program pendirian toko swalayan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar dengan harga terjangkau bagi seluruh warga," ujarnya. 

GREAT Institute menilai kemenangan Zohran Mamdani dalam pemilihan wali kota New York jadi momen bersejarah muslim di Amerika.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Zohran Mamdani  Wali Kota New York  New York  Amerika Serikat  GREAT Institute  Palestina  Muslim 
BERITA ZOHRAN MAMDANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp