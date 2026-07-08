GREAT Institute Menyarankan Presiden Prabowo Hadiri Pemakaman Ali Khamenei

jpnn.com, JAKARTA - GREAT Institute menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan penghormatan diplomatik yang lebih tinggi kepada Iran. Salah satunya dengan menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei atau melakukan kunjungan kenegaraan ke Teheran.

Saran tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Peran Indonesia Pascaperang Amerika–Iran yang digelar di Jakarta, Selasa (7/7).

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan, mengatakan langkah tersebut dinilai bisa mencerminkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Iran sekaligus mempertegas posisi diplomasi Indonesia di tengah perubahan geopolitik global.

"Indonesia perlu menunjukkan penghormatan diplomatik yang lebih tinggi kepada Iran, baik melalui kehadiran Presiden pada momentum penting maupun melalui lawatan kenegaraan," ujarnya.

GREAT Institute ikut mendorong pemerintah memperkuat hubungan Indonesia-Iran yang telah terjalin sejak semangat Konferensi Asia Afrika. Selain itu, juga mengusulkan peningkatan kerja sama strategis antara Indonesia, Iran, dan Turki sebagai bagian dari upaya membangun poros kerja sama baru di dunia Islam.

"FGD menilai konflik Amerika Serikat dan Iran telah membuka babak baru dalam dinamika geopolitik dunia," kata Syahganda.

Dia menyebutkan, persaingan antarnegara kini tidak hanya berlangsung melalui kekuatan militer, tetapi juga mencakup perang informasi, siber, ekonomi, teknologi, hingga perebutan pengaruh diplomatik.

Oleh karena itu, forum ini menilai Indonesia perlu merumuskan kembali kepentingan nasional (national interest) secara lebih tegas sebagai landasan penyusunan kebijakan luar negeri.