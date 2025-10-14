Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

GREAT Institute: Prabowo Punya Akses Langsung Berunding dengan Donald Trump

Selasa, 14 Oktober 2025 – 22:58 WIB
GREAT Institute: Prabowo Punya Akses Langsung Berunding dengan Donald Trump
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan mengatakan Prabowo punya akses langsung untuk berunding dengan Donald Trump. Foto dok. GREAT Institute

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Gaza di kota Sharm El-Sheikh, Mesir pada Senin (13/10) bersama para pemimpin dunia seperti Presiden AS Donald Trump, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Presiden Turki Erdogan. 

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan, menilai kehadiran Prabowo di forum tersebut merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap kredibilitas diplomasi Indonesia.

Prabowo dalam forum itu membuktikan pengakuan dunia terhadap posisi Indonesia yang kian diakui sebagai bridge of peace atau perantara perdamaian di tengah konflik global. 

“Keterlibatan Prabowo di KTT Gaza menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia tidak lagi bersifat simbolik. Dunia mulai melihat Indonesia sebagai mediator dengan kapasitas yang nyata,” ujar Syahganda, Selasa (14/10).

Posisi Indonesia yang tampak di hadapan pemimpin dunia mempertegas komitmen kemanusiaan dan diplomasi Jakarta dalam menangani krisis regional. 

GREAT Institute mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang serius mengupayakan pembebasan Palestina.

Tak hanya itu, perhatian global turut mengarah pada pujian dari Donald Trump terhadap Prabowo setelah pertemuan tersebut. Bagi Dr. Syahganda, hal ini mencerminkan pengakuan terhadap peran Indonesia dalam arsitektur perdamaian dunia. 

“Pernyataan Trump itu bukan hal kecil. Itu memperlihatkan bahwa komunikasi Prabowo melampaui batas protokol diplomatik formal,” tambahnya.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan mengatakan Prabowo punya akses langsung untuk berunding dengan Donald Trump

