Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

GREAT Institute: Presiden Prabowo akan Berhasil Memberantas Mafia Tambang dan Beras

Minggu, 17 Agustus 2025 – 18:28 WIB
GREAT Institute: Presiden Prabowo akan Berhasil Memberantas Mafia Tambang dan Beras - JPNN.COM
Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk merebut kembali aset-aset negara yang dikuasai mafia ilegal. Foto dok. GREAT Institute

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk merebut kembali aset-aset negara yang dikuasai mafia ilegal.

Aset itu termasuk di antaranya pada sektor sawit, tambang, dan beras.

"Upaya pengambilalihan lahan sawit ilegal telah dimulai dan menunjukkan hasil positif," kata Syahgandan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/8).

Baca Juga:

Dalam pidatonya di hadapan MPR/DPR RI, Presiden Prabowo menyinggung praktik ilegal dari sektor sawit, tambang, dan beras. 

Terkait perkebunan sawit ilegal ada potensi 5 juta hektare lahan sawit ilegal, sudah dikuasai kembali 3,1 juta hektare. 

Dari 3,7 juta hektare yang sudah diverifikasi melanggar aturan, sebagian besar sudah kembali ke tangan negara.

Baca Juga:

“Ini bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam menindak mafia yang selama ini merugikan negara,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga mengeluarkan ultimatum tegas agar menghentikan praktik ilegal yang melibatkan aparat negara, sekaligus menegakkan amanat UUD 1945. 

GREAT Institute yakin Presiden Prabowo akan berhasil memberantas mafia tambang dan beras

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GREAT Institute  Presiden Prabowo  berantas mafia  beras  Tambang 
BERITA GREAT INSTITUTE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp