Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

GREAT Institute Puji Keberhasilan Presiden Prabowo Memperbaiki Hidup Jutaan Rakyat

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 16:05 WIB
GREAT Institute Puji Keberhasilan Presiden Prabowo Memperbaiki Hidup Jutaan Rakyat - JPNN.COM
Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Bersama MPR/DPR RI pada 15 Agustus 2025. Foto dok. GREAT Institute

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Bersama MPR/DPR RI pada 15 Agustus 2025. Syahganda menyoroti keberhasilan pemerintah dalam memperbaiki hidup jutaan rakyat.

Konsumsi rumah tangga kembali menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDB nasional mencapai 5,12% YoY, dengan konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97 %, naik tipis dari kuartal sebelumnya yang sebesar 4,95 %.

Baca Juga:

Kontribusinya terhadap PDB berada di kisaran 54 %, menandakan bahwa belanja masyarakat masih menjadi motor utama ekonomi di tengah pelemahan global.

Dr. Syahganda menilai capaian ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari keberanian pemerintah mengambil kebijakan pro-rakyat. Kenaikan upah buruh sebesar 6,5% dan pembelian gabah petani dengan harga yang layak adalah langkah strategis. 

"Kebijakan ini menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput, memastikan buruh dan petani—yang selama ini terpinggirkan—ikut menikmati manfaat pertumbuhan,” ujar Syahganda dalam keterangan resminya, Sabtu (16/8).

Baca Juga:

Dr. Syahganda juga mengapresiasi terobosan pemerintah yang memasukkan dua indikator baru dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026: Indeks Kesejahteraan Petani dan Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal.

Menurutnya, kehadiran indikator ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan ke depan akan lebih inklusif, memberi ruang yang lebih besar bagi kesejahteraan kelompok yang kerap luput dari perhatian.

GREAT Institute, mengapresiasi capaian kinerja oemerintahan Presiden Prabowo yang memperbaiki hidup jutaan rakyat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GREAT Institute  Presiden Prabowo Subianto  Upah Buruh  mbg 
BERITA GREAT INSTITUTE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp