GREAT Institute Sebut Prabowo Pantas Jadi Pemimpin Alternatif Dunia

jpnn.com, JAKARTA - GREAT Institute mengatakan Presiden Prabowo Subianto pantas menjadi pemimpin alternatif dunia. Itu setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan berhasil menempatkan dirinya sebagai pemimpin alternatif dunia yang patut diperhitungkan.

Dalam pidatonya, Prabowo menawarkan pendekatan baru untuk mengakhiri konflik di berbagai tempat di muka bumi dan mengajak pemimpin dunia berkolaborasi untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

“Pidato Prabowo merupakan salah satu pidato terbaik sidang Majelis Umum PBB tahun ini. Saya kira akan dikenang untuk waktu yang cukup lama, seperti pidato Bung Karno di PBB tahun 1960 yang berjudul To Build the World Anew,” tutur Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/9).

Dalam sidang Majelis Umum PBB itu, Prabowo menjadi pembicara ketiga setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Jika pidato Trump terasa hambar, tidak mendapatkan perhatian serius dari pemimpin dunia yang memenuhi General Assembly Hall, maka sebaliknya, pidato Prabowo Subianto mendapatkan disambut hangat dan mendapatkan pujian.

Teguh mengatakan, Presiden Prabowo tidak hanya membicarakan tentang persatuan kemanusiaan yang memandang setara semua ras, agama, dan kebangsaan, tetapi juga menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi dunia di era yang penuh ketidakpastian ini.

"Dengan memaparkan pengalaman Indonesia dari era penjajahan hingga menjadi salah satu pemain kunci di dunia, Presiden Prabowo memastikan bahwa solidaritas internasional merupakan modal utama yang dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian hakiki,” ujar Teguh lagi.

Dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu juga memuji keberanian Prabowo mengajak para pemimpin dunia untuk mengakhiri “doktrin Thucydides”.