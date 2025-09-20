Green Leadership Academy Mendorong Mahasiswa Jadi Tunas Pemimpin Ekologi   

jpnn.com - PEKANBARU - Tumbuh Institute resmi meluncurkan Green Leadership Academy angkatan pertama, Kamis (18/9). Program yang didukung penuh Polda Riau serta Partai Hijau Riau (PHR), itu mempertemukan mahasiswa dari 50 universitas se-Indonesia.

Kegiatan ini menjadi ruang temu gagasan antara birokrasi, akademisi, aktivis, dan generasi muda untuk membangun kepemimpinan ekologis berkeadilan.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan Bumi Lancang Kuning pantas menjadi tuan rumah inisiatif itu, karena selama ini menjadi episentrum tantangan ekologis nasional, mulai dari deforestasi, kebakaran hutan, degradasi sungai, hingga persoalan sampah.

“Polda Riau berkomitmen penuh mendukung kebijakan pro-lingkungan melalui pendekatan green policing. Kehadiran mahasiswa dari berbagai daerah adalah energi baru, sebab kalianlah generasi penerus yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” kata Herry.

Dia menekankan bahwa akademi ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan kanal konstruktif agar energi kritis mahasiswa disalurkan secara produktif, beradab, dan berbasis bukti.

Pendiri Tumbuh Institute Rocky Gerung memberikan perspektif filosofis bahwa kepemimpinan sejati lahir dari pikiran yang tidak pernah menua. “Manusia dibatasi DNA, tetapi pikiran tidak pernah menua. Karena itu negeri ini harus dipimpin oleh pikiran. Green leadership adalah kolaborasi antara gagasan masa depan, regulasi demokratis, dan pengujian akademis oleh aktivis,” katanya.

Rocky juga mengingatkan bahwa merusak lingkungan hari ini sama dengan memutus harapan generasi muda. Dia menggambarkan pohon sebagai “sungai vertikal” yang menjadi sumber kehidupan.

“Melalui Green Academy, kita belajar mengembangkan green policy sebagai jawaban atas krisis, terlebih ketika 3,4 juta hektare hutan telah rusak, dengan 1,7 juta hektare di antaranya berada di Riau,” ungkapnya.