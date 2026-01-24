Green Mindset PAM Jaya Disebut Fondasi Transisi Air Bersih Jakarta Berkelanjutan

jpnn.com - Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto (SGY) mengapresiasi komitmen PAM JAYA dalam mengelola sumber air baku tanpa mengeksploitasi air tanah.

Dia menilai, green mindset yang diusung Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin merupakan langkah strategis dan visioner untuk menjamin keberlanjutan layanan air bersih di Jakarta.

"Kombinasi green mindset, penguatan infrastruktur, dan transformasi digital membuat PAM JAYA berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan layanan air bersih yang berkelanjutan, adil, dan berkualitas bagi seluruh warga Jakarta," ucap SGY dalam keterangannya, pada Sabtu (24/1).

Menurut dia, keputusan PAM JAYA yang mengandalkan Waduk Jatiluhur dan 13 sungai di Jakarta sebagai sumber air baku utama, tanpa melakukan pengeboran air tanah, menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kelestarian lingkungan.

"Tidak mengeksploitasi air tanah berarti ikut mencegah penurunan muka tanah dan kerusakan ekosistem," kata dia.

SGY menjelaskan, kebijakan tersebut sangat relevan dengan kondisi Jakarta yang selama ini menghadapi persoalan penurunan permukaan tanah akibat penggunaan air tanah berlebihan.

Untuk itu, pendekatan green mindset Arief Nasrudin dinilai sejalan dengan kebutuhan mendesak Jakarta untuk bertransformasi menuju kota yang lebih ramah lingkungan.

"Waduk Jatiluhur adalah sumber utama air baku PAM JAYA. Maka sudah logis jika PAM JAYA juga harus peduli terhadap kelestarian kawasan hulu, termasuk daerah aliran sungai yang terhubung dengan Waduk Cirata dan Saguling,” jelasnya.