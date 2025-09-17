Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Green Satkamling Jadi Upaya Polisi Jaga Lingkungan di Riau

Rabu, 17 September 2025 – 16:55 WIB
Personel Satkamling diapelkan oleh Kapolda Riau di Kota Dumai. Foto:Polda Riau.

jpnn.com, PEKANBARU - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menghidupkan kembali Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan masyarakat hingga ke tingkat RT/RW.

Ada yang berbeda, kali ini Satkamling yang dilaunching Polda Riau dengan konsep baru berbasis keadilan ekologis bernama “Green Satkamling”.

Upaya ini diharapkan mampu mengintegrasikan keamanan lingkungan dengan kepedulian terhadap alam.

Peluncuran Green Satkamling ditandai dengan apel akbar yang dipimpin langsung Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan di Lapangan Taman Bukit Gelanggang, Jalan HR Soebrantas, Kota Dumai, Rabu (17/9/2025).

Apel diikuti sekitar 300 kepala Satkamling dari Kota Dumai, Kabupaten Siak, dan Rokan Hilir (Rohil).

Pengukuhan ditandai dengan pembunyian kentungan sebagai simbol kebersamaan menjaga keamanan lingkungan.

Selain Polri, ada nuga unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Senkom.

Irjen Herry menekankan bahwa Satkamling adalah wujud nyata kolaborasi dan solidaritas masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan terkecil, yakni RT dan RW.

