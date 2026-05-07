Green SM Raih Penghargaan Aplikasi Carpooling Kendaraan Listrik Terbaik Asia-Pasifik

jpnn.com, JAKARTA - Platform mobilitas listrik Green SM dinobatkan sebagai “Best EV Carpooling App” dalam ajang Sensor Tower APAC Awards 2025.

Penghargaan yang diberikan oleh perusahaan intelijen digital global Sensor Tower ini menjadi pengakuan atas kinerja aplikasi seluler yang dinilai unggul di kawasan Asia-Pasifik.

Penilaian dalam ajang tersebut sepenuhnya berbasis data kinerja independen, dengan sejumlah indikator utama seperti jumlah unduhan, pengguna aktif bulanan (monthly active users/MAU), tingkat pertumbuhan aplikasi, pendapatan dari pembelian dalam aplikasi, serta tingkat keterlibatan pengguna.

"Penghargaan ini memperkuat keyakinan perusahaan terhadap model mobilitas berbasis kendaraan listrik yang kami kembangkan," kata Global CEO Green SM Nguyen Van Thanh, Kamis (7/5).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dipublikasikan, Green SM mencatat pertumbuhan MAU sebesar 114,4 persen secara tahunan (year-on-year) pada 2025.

Selain itu, aplikasi ini juga menempati peringkat pertama dalam jumlah unduhan di antara platform carpooling berbasis kendaraan listrik di kawasan Asia-Pasifik.

Kinerja tersebut mencerminkan ekspansi perusahaan yang konsisten di sejumlah pasar utama, termasuk Vietnam, Laos, Indonesia, dan Philippines.

Di balik pertumbuhan tersebut, Green SM disebut terus memperkuat fondasi operasional perusahaan dengan menekankan konsistensi kualitas layanan di seluruh pasar operasionalnya. Perusahaan juga fokus memperluas armada kendaraan listrik sambil menjaga pengalaman pengguna yang andal dan seragam.