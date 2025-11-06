Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Green SM Tanam 1.000 Pohon Mangrove di Pantai Bahagia

Kamis, 06 November 2025 – 11:55 WIB
Green SM bersama mitra lokal dan masyarakat menanam 1.000 pohon mangrove di kawasan Pantai Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Foto: Dokumentasi Green SM

jpnn.com - JAKARTA - Green SM, penyedia layanan transportasi berbasis armada listrik sepenuhnya pertama di Indonesia, terus menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan.

Melalui kampanye bertajuk “Ride & Donate”, Green SM bersama mitra lokal dan masyarakat menanam 1.000 pohon mangrove di kawasan Pantai Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Penanaman mangrove ini menunjukkan bagaimana dunia usaha dan masyarakat dapat berkolaborasi memulihkan alam sekaligus melindungi generasi mendatang,” ujar Managing Director Green SM Indonesia Deny Tjia, Kamis (6/11).

Inisiatif ini menjadi bagian dari langkah Green SM menghubungkan mobilitas hijau dengan aksi nyata pelestarian lingkungan.

Tak sekadar mengurangi emisi karbon melalui armada listriknya, Green SMjuga  mengajak masyarakat untuk menjadikan setiap perjalanan sebagai bentuk kontribusi bagi bumi.

“Keberlanjutan adalah langkah bersama. Setiap perjalanan dengan armada listrik Green SM sudah berkontribusi pada udara yang lebih bersih, tetapi dampak yang lebih besar terjadi ketika kita bergerak bersama," lanjutnya.

Bekerja sama dengan lembaga konservasi lingkungan LindungiHutan, Green SM memilih mangrove karena manfaat ekologisnya yang besar. Akar mangrove mampu menahan abrasi, mencegah banjir, memperkaya ekosistem pesisir, dan menyerap karbon dioksida (CO?).

Bagi masyarakat Pantai Bahagia, keberadaan mangrove bukan hanya soal menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui berbagai produk olahan mangrove, seperti camilan dan bahan pewarna alami.

Green SM bersama mitra dan masyarakat menanam 1.000 pohon mangrove di Pantai Bahagia.

TAGS   Green SM  mangrove  pantai bahagia  Bisnis  Lingkungan 

