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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

GreenBus Pertamina Mengajak Generasi Muda Belajar dari Kampung Hijau Cemara

Sabtu, 04 Juli 2026 – 23:11 WIB
GreenBus Pertamina Mengajak Generasi Muda Belajar dari Kampung Hijau Cemara - JPNN.COM
Peserta program Greenbus Pertamina 2026 Season 2 sedang melalukan pemilahan sisa makanan untuk diolah menjadi pakan magot di Kampung Hijau Cemara, Jakarta, Kamis, (2/7). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta masih menghadapi persoalan kualitas udara.

Polusi udara menjadi tantangan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan pemerintah di tengah padatnya aktivitas perkotaan.

Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda, untuk mulai menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

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Semangat itulah yang ditebarkan Pertamina melalui program GreenBus Pertamina 2026.

Tidak hanya program ini, Pertamina juga mempunyai program Sekolah Energi Berdikari STEM, di mana program edukasi lingkungan berbasis pengalaman yang dirancang untuk menumbuhkan kesadaran dan aksi nyata generasi muda terhadap isu keberlanjutan, menggunakan teknologi sederhana dan ilmu pengetahuan.

Kali ini Program GreenBus Pertamina mengunjungi Kampung Hijau Gang Cemara, Jakarta Utara, sebuah kawasan Program CSR binaan Pertamina yang berhasil mengubah lingkungan padat dan kumuh menjadi ruang hijau yang produktif.

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Di tempat ini, peserta diajak mengenal berbagai inovasi pengelolaan sampah, pertanian perkotaan, hingga ketahanan pangan yang seluruhnya dikelola bersama masyarakat.

Yasser, salah satu peserta GreenBus Pertamina perwakilan dari SMA Negeri 3 Jakarta mengaku semula mengira kawasan di pinggiran Jakarta memiliki kepedulian lingkungan yang rendah.

Kampung Hijau Gang Cemara, sebuah kawasan Program CSR binaan Pertamina yang berhasil mengubah lingkungan padat dan kumuh menjadi ruang hijau yang produktif

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TAGS   GreenBus Pertamina  Pertamina  generasi muda  Kampung Hijau Gang Cemara  Lingkungan  CSR Pertamina 

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