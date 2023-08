Greenpeace Protes Nama Mereka Dicatut untuk Poster Kampanye Ganjar Pranowo

jpnn.com, JAKARTA - Organisasi lingkungan hidup, Greenpeace Indonesia melayangkan protes atas penggunaan nama organisasi mereka dalam poster kampanye Capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

Lewat kanal media sosial TikTok, @greenpeaceid, mereka mengunggah konten klarifikasi bahwa tidak pernah terlibat dalam penyelenggaraan acara Banteng Metu Kandang (Banteng Keluar Kandang) #GenerasiGotongRoyong yang merupakan acara yang digelar oleh kader muda PDIP, Banteng Muda Indonesia.

Acara itu mengangkat tagar mendukung Ganjar Pranowo dan PDIP yaitu #MenangkanGanjar dan #MenangTotal.

“Bentar bentar bentar, ini apa? Kalian merasa ada yang aneh tidak dengan ini? Ini ada Green Peace Indonesia. Sejak kapan gitu loh, sejak kapan kami mau mendukung kampanye partai?” ucap host dalam unggahan tersebut.

Greenpeace juga menuliskan kalimat bernada sarkasme dalam unggahan itu “pelan-pelan, Pak Banteng.”

“Tolong ya, masa iya ada partai pansosnya sama NonGovernment Organization sih. Jangan catut nama kami di sini. Tolong di take out ya, tolong nih ya, bisa-bisanya masukin nama orang begitu aja. Sabar sabar,” ucap host di akun official @greenpeaceid.

Seusai unggahan TikTok Greenpeace Indonesia menjadi FYP, terpantau materi media sosial PDI Perjuangan tersebut telah dihapus di Instagram. Partai penguasa ini belum memberi komentar atas video reaction dan @greenpeaceid via TikTok.

Ratusan komentar netizen pun turut menyoroti dan berkomentar mengkritisi partai berlogo banteng tersebut.(dkk/jpnn)