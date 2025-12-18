Greg Nwokolo Kecewa atas Kondisi Timnas Indonesia yang Mundur Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Greg Nwokolo menyampaikan pendapat terkait kegagalan Timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2025 Thailand.

Eks pemain Timnas Indonesia itu menilai, skuad Garuda sempat maju sepuluh langkah dan kemudian mundur lagi.

Di SEA Games 2025, Timnas U22 Indonesia gagal ke semifinal setelah menghuni peringkat kedua Grup C di bawah Filipina.

Sebelum itu, Timnas Indonesia juga dirundung kisah pilu karena tidak mampu lolos ke Piala Asia U-23 2026 dan juga Piala Dunia 2026.

"Pasti kita semua kecewa, kan. Karena kita semua harap timnas bisa lebih baik. Namun, ini sudah terjadi. Kita maju sepuluh langkah dan kemudian mundur lagi," kata Greg di sela acara penghargaan untuk insan olahraga Indonesia "Santini JMTV Awards 2025", Jakarta, Kamis (18/12) malam.

Pria yang kini berusia 39 tahun itu juga mengomentari kursi pelatih kepala Timnas Indonesia yang saat ini sedang kosong sejak ditinggal Patrick Kluivert pada Oktober.

Menurut Greg yang sudah tampil delapan kali bersama timnas Indonesia, siapa pun yang ditunjuk PSSI menjadi pelatih timnas harus bisa memenuhi ekspektasi pencinta sepak bola Indonesia untuk membawa tim Garuda berprestasi, dengan target besar lolos ke Piala Dunia 2030.

"Siapa pun pelatihnya. Dia harus tahu bahwa Indonesia kita udah gak butuh proses. Karena kita udah coba proses sama Shin Tae-yong. Di tengah putus. Jadi jangan kamu rekrut pelatih dan kamu kasih proses lagi. Indonesia sudah memiliki pemain yang bagus. Yang kita butuhkan adalah hasil," kata Greg.