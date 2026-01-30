Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Gresik Phonska Plus Susah Payah Pastikan Gelar Juara Putaran Pertama Proliga 2026

Jumat, 30 Januari 2026 – 04:17 WIB
Gresik Phonska Plus Susah Payah Pastikan Gelar Juara Putaran Pertama Proliga 2026 - JPNN.COM
Selebrasi tim voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia seusai menjadi juara putaran pertama Proliga 2026 di GOR Tri Dharma, Gresik, Kamis (29/1). Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Tim voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia menjadi juara putaran pertama Proliga 2026.

Skuad asuhan Alessandro Lodi itu memastikan status terbaik di hadapan publik GOR Tri Dharma, Gresik, Kamis (29/1) seusai menang dengan skor 3-2 (25-15, 21-25, 25-21, 22-25, 15-8) atas Jakarta Livin’ Mandiri.

Pada laga ini Oleksandra Bycenko menjadi bintang seusai mencetak 28 angka.

Baca Juga:

Adapun pemain Gresik lainnya yakni Annie Mitchem menambahkan dengan 20 poin.

Hasil ini membuat Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia menjadi juara putaran pertama Proliga 2026 tanpa menelan kekalahan.

Dari enam laga yang dijalani, Medi Yoku dan kolega tampil solid dengan tidak terkalahkan.?

Baca Juga:

Hasil ini menjadi modal berharga tim asal kota Pudak untuk mengarungi paruh kedua.

Rencananya setelah ini Gresik Phonska Plus akan jumpa Medan Falcons pada laga awal putaran kedua, Minggu (1/2) mendatang di GOR Tri Dharma, Gresik.(proliga/mcr16/jpnn)

Tim voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia memastikan diri menjadi juara putaran pertama Proliga 2026, Kamis (29/1)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Proliga 2026  Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia  Putaran Pertama Proliga  voli 
BERITA PROLIGA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp