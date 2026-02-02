Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Gresini Buka Realitas MotoGP 2026, Akan Sulit Buat Alex Marquez?

Senin, 02 Februari 2026 – 06:53 WIB
Gresini Buka Realitas MotoGP 2026, Akan Sulit Buat Alex Marquez?
Pembalap Gresini Racing Alex Marquez. Foto: gresini racing

jpnn.com - Alex Marquez langsung menjadi sorotan menjelang bergulirnya MotoGP 2026.

Pembalap Gresini Racing itu ditantang untuk menjaga level performa setelah menjalani musim nyaris sempurna pada tahun lalu.

MotoGP 2026 akan dibuka lewat seri Thailand di Sirkuit Buriram pada 28 Februari hingga 1 Maret.

Balapan tersebut menjadi awal pembuktian bagi Alex Marquez dan rekan setimnya, Fermin Aldeguer, di tengah ekspektasi tinggi terhadap Gresini Racing.

Pada MotoGP 2025, Gresini tampil impresif sebagai tim satelit terbaik.

Alex Marquez sukses finis sebagai runner up klasemen pembalap sekaligus menyabet gelar pembalap satelit terbaik.

Sementara itu, Aldeguer tampil gemilang sebagai rookie terbaik, membawa Gresini finis di posisi kedua klasemen tim.

Meski pencapaian musim lalu begitu menonjol, Direktur Olahraga Gresini Racing Michele Masini menegaskan pihaknya tidak ingin membebani Alex Marquez dengan target berlebihan.

Alex Marquez bersiap menghadapi MotoGP 2026. Gresini Racing bicara realistis soal persaingan.

