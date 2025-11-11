Gresini Racing dan Federal Oil Merayakan Kejayaan di MotoGP Portugal 2025

Selasa, 11 November 2025 – 17:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musim MotoGP 2025 seolah ditutup dengan pesta besar bagi Federal Oil dan tim BK8 Gresini Racing.

Di bawah langit Algarve yang berkilau, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer menorehkan kisah manis: podium ganda di Portugal dan dua gelar bergengsi dunia.

Alex Marquez tampil garang sepanjang akhir pekan. Dia bukan hanya merebut kemenangan di Sprint Race, tetapi juga mengamankan posisi kedua di balapan utama.

Hasil tersebut mengokohkan dirinya sebagai runner-up Kejuaraan Dunia MotoGP 2025.

“Saya mencoba untuk tetap bersama pembalap terdepan di awal balapan, tetapi kondisi ban depan membuatnya sulit."

"Meski begitu, ini akhir pekan yang sangat positif,” ujar Alex Marquez.

Tak kalah mencuri sorotan, Fermin Aldeguer menutup musim debutnya dengan prestasi sensasional: Rookie of the Year MotoGP 2025.

Finis keempat di Portugal, Aldeguer membuktikan kematangannya di usia muda.