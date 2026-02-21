Grid MotoGP 2026 Menjanjikan Duel Tanpa Ampun

Sabtu, 21 Februari 2026 – 13:48 WIB

jpnn.com - Musim MotoGP 2026 belum juga benar-benar panas, tetapi aroma persaingan sudah terasa.

Persaingan antarpembalap akan dimulai di Chang International Circuit, pada 27 Februari mendatang.

Grid MotoGP 2026 dipenuhi kombinasi unik: juara dunia mapan, pembalap matang yang haus gelar, hingga rookie berani yang tak punya beban nama besar.

Baca Juga: Jorge Lorenzo Bongkar Peluang Juara Marc Marquez di MotoGP 2026

Sorotan tentu tertuju pada Ducati Lenovo Team yang memasang duet super: Marc Márquez dan Francesco Bagnaia.

Di atas kertas, ini paket paling komplet di grid—agresivitas bertemu presisi. Namun, MotoGP jarang berjalan sesuai prediksi.

Tekanan internal tim justru bisa menjadi bumbu cerita tersendiri sepanjang musim.

Kekuatan Ducati juga tersebar di tim satelit. Pramac Racing menghadirkan pengalaman Jack Miller dan sensasi debut Toprak Razgatl?o?lu, nama yang paling dinanti adaptasinya.

Sementara Gresini Racing dan VR46 Racing Team menjaga kedalaman skuad pabrikan Borgo Panigale tetap jadi tolak ukur kompetisi.