GROHE Hadirkan Konsep Showers That Stay With You

jpnn.com, JAKARTA - GROHE menghadirkan konsep Showers That Stay With You sebagai interpretasi terhadap kebutuhan masyarakat modern yang semakin mengutamakan wellness dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep ini diwujudkan melalui berbagai solusi shower dengan berbagai fitting individual yang mengintegrasikan teknologi GROHE Aqua Intelligence, yang dirancang menyesuaikan gaya hidup untuk menghadirkan pengalaman mandi yang presisi, intuitif, sekaligus nyaman.

“Kami percaya pengalaman mandi yang baik seharusnya tidak berhenti ketika shower dimatikan. Sensasi nyaman, segar, dan rileks seharusnya tetap menemani seseorang saat mereka kembali menjalani aktivitas. Itulah filosofi yang kami sebut sebagai ‘Showers That Stay With You’,” ujar Arfindi Batubara, Marketing Director LIXIL Water Technology Indonesia.

Dia menambahkan kamar mandi menjadi salah satu ruang yang paling cepat mengalami perubahan karena berada pada titik pertemuan antara teknologi, desain, kesehatan, dan pengalaman emosional.

Konfigurasi premium sistem shower tersembunyi GROHE Grohtherm SmartControl yang dipadukan dengan shower kepala GROHE Rainshower SmartActive 310 berperforma tinggi, dirancang secara ahli untuk menghadirkan pengalaman sensorik yang menyegarkan.

Kecerdasan fungsi seperti GROHE DreamSpray, GROHE SmartControl, GROHE TurboStat dan GROHE CoolTouch dikembangkan dan disematkan bukan sekadar untuk menambah fitur, melainkan untuk memastikan pengalaman mandi berlangsung secara konsisten, aman, dan tanpa distraksi.

“GROHE memadukan inovasi, estetika, dan pengalaman penggunaan yang seamless untuk menghilangkan segala distraksi sehingga konsumen dapat sepenuhnya fokus pada ritual mandi mereka. Karena ketika pengalaman kenyamanan mandi presisi, efek relaksasi otomatis akan lebih melekat sepanjang hari,” ujar Arfindi.

Sebagai bagian dari portofolio LIXIL, perusahaan global pelopor solusi air dan hunian berkelanjutan, GROHE berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya ruang hidup yang lebih baik dan berkelanjutan.