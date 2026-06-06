Groovy EO Ekspansi ke Bali, Perkuat Posisi sebagai Event Management Berskala Nasional

jpnn.com - JAKARTA - Groovy EO resmi memperluas operasionalnya ke Bali, menjadikan daerah tersebut sebagai kantor kedua perusahaan.

Langkah itu sebagai upaya Groovy EO memperkuat layanan event management di Indonesia sekaligus menjawab meningkatnya kebutuhan penyelenggaraan acara korporasi, bisnis, dan internasional di Pulau Dewata.

Ekspansi ke Bali dilakukan bertepatan dengan momentum perjalanan Groovy EO menuju usia dua dekade pada 2027.

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Selama bertahun-tahun, perusahaan telah menangani berbagai kebutuhan event bagi klien nasional maupun internasional dengan pendekatan yang mengutamakan kualitas pelayanan, kreativitas, serta solusi yang terintegrasi.

Founder & CEO Groovy EO Ferdian Perpi Ryan mengatakan bahwa kehadiran Groovy EO di Bali bukan sekadar membuka cabang baru, melainkan langkah strategis untuk memperkuat jaringan layanan perusahaan di Indonesia.

“Kami melihat Bali tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai salah satu pusat penyelenggaraan event nasional dan internasional yang terus berkembang,” ujar Ferdian.

Kehadiran tim khusus di Bali memungkinkan Groovy menghadirkan layanan yang lebih responsif sekaligus memperluas kontribusi Groovy dalam mendukung pertumbuhan industri event di kawasan tersebut.

Menurut dia, Bali dipilih karena memiliki posisi yang unik sebagai salah satu gerbang Indonesia untuk berbagai kegiatan bisnis, korporasi, hingga event internasional.